اليوم.. الحكم على متهم فى الخلافات الثأرية بالصف

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وسعدالدين سرحان، اليوم السبت، الحكم على متهم في إعادة محاكمة متهمين اثنين لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه.البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبومنصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبومنصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبومنصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتبت عليه إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال وسيدات.تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبومنصور بقتل طرف آخر من عائلة علام، وحقنًا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبومنصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبومنصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها بها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.