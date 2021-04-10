نوال أبو الفتوح.. «مُدرّسة موسيقى» رحلت في يوم ميلادها
السبت 10/أبريل/2021 - 11:24 ص
هويدا سعيدطباعة
تحل علينا اليوم 10 أبريل، ذكرى ميلاد ووفاة الفنانة الكبيرة نوال أبو الفتوح، والتي كانت تعتبر واحدة من فنانات الزمن الذهبي للسينما المصرية.
- بدايتها الفنية
- زيجات نوال أبو الفتوح
- إطلالتها:
- بدايتها الفنية
درست في معهد الموسيقى وتخرجت عام 1961 كعازفة بيانو، وعملت كمدرسة للموسيقى بعد تخرجها مباشرة، وكانت بداية مسيرتها الفنية عندما اكتشفها الفنان عبدالمنعم مدبولي، عندما تقدمت لمسابقة الوجوه الجديدة، لتفوز وتشارك بمسرحية المفتش العام، وبعدها تتوالى أعمالها والتي من أبرزها "هي والشياطين، و30 يوم في السجن، والعميل 77".
- زيجات نوال أبو الفتوح
تزوجت من سمير أبو غدارة عام 1969 وأنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وانفصلت عنه عام 1973 ولم تتزوج بعده.
- إطلالتها:
تعتبر الفنانة نوال أبو الفتوح من الفنانات التي كانت تختار أدوار الاغراء، وكانت تتميز بجرائة في ملابسها بشكل كبير، ولذلك نصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالتها.
نوال أبو الفتوح.. «مُدرّسة موسيقى» رحلت في يوم ميلادها
نوال أبو الفتوح.. «مُدرّسة موسيقى» رحلت في يوم ميلادها
نوال أبو الفتوح.. «مُدرّسة موسيقى» رحلت في يوم ميلادها
نوال أبو الفتوح.. «مُدرّسة موسيقى» رحلت في يوم ميلادها
نوال أبو الفتوح.. «مُدرّسة موسيقى» رحلت في يوم ميلادها
نوال أبو الفتوح.. «مُدرّسة موسيقى» رحلت في يوم ميلادها