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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد غرة شهر رمضان 2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:09 م
غرة شهر رمضان
غرة شهر رمضان
أحمد عاشور
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تتزايد عمليات البحث يوميا عبر محركات البحث حول معرفة غرة شهر رمضان 2021 وينتظر المسلمون في شتى أنحاء العالم خاصة مصر موعد شهر رمضان المبارك.

وتفصلنا أيام عن غرة شهر رمضان 2021، يستعد خلالها المسلمون في كل أنحاء العالم الإسلامي لشهر رمضان المبارك، من خلال العمل على تجهيز الحقائب الرمضانية لتوزيعها على المحتاجين.

ويبحث الملايين من المسلمين عن غرة شهر رمضان 2021 لكي يستعدوا جيدا للشهر الفضيل كالتجهيز للوجبات الرمضانية، وكذلك العمل على، بالإضافة إلى شراء مستلزمات الشهر الفضيل.

وتوفر الدستور لقراءها عبر ذلك التقرير موعد غرة شهر رمضان 2021، وكذلك دعاء الإفطار لليوم الاول في رمضان بالإضافة إلى عدد ساعات الصوم في مصر.

موعد غرة شهر رمضان 2021

يعتبر يوم الإثنين الموافق 12 أبريل 2021، هو المتمم لشهر شعبان حسب خبراء علم الفلك، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 هو غرة شهر رمضان 2021، وتعتمد الدول الإسلامية على الرؤية الشرعية ورؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة.


حكم قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان


أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا قضاء ما على المسلم من صيام في شهر شعبان ولو بصيام
الشهر كله أو بعضه.


دعاء الإفطار في غرة شهر رمضان

اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَالقَبولِ عَلى ما تَرضاهُ وَيَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ، بِحَقِّ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلهِ الطّاهِرينَ، وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ.

كما يدعو المسلمون طوال شهر رمضان بذلك الدعاء قبل تناول طعام الإفطار، "ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ"، وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.

عدد ساعات الصيام فى غرة شهر رمضان 2021


يعد أول أيام رمضان الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان، هو أقصر أيام الشهر الكريم في عدد ساعات الصوم حسب الإمساكية وتصل ساعات الصوم في هذا اليوم الى 14 ساعة و41 دقيقة، حيث يؤذن لصلاة المغرب 6:21، ويكون فجر ذلك اليوم في تمام الساعة الرابعة صباحا.

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