محافظ البحيرة يشهد فعاليات المهرجان الدولي للخيول العربية الأصيلة





شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فعاليات ثانى أيام المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة بكوم حمادة، حيث قام المحافظ بتسليم الجوائز والكؤوس لاصحاب المراكز الأولى بمسابقات اليوم الثاني للمهرجان وكذا تكريم اللجنة المنظمة ولجنة الحكام.وأكد آمنة، أهمية المهرجانات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية فى تكوين الفكر والسلوكيات الإيجابية لدى النشء والشباب وكذا التوعية وتسليط الضوء على أهم المظاهر الجمالية والحضارية للمحافظة مما يعد من عوامل جذب الاستثمارات والتنشيط السياحي والاقتصادي.وأوضح محافظ البحيرة أن المهرجان يعد من أكبر بطولات الخيول العربية الأصيلة على مستوى الشرق الأوسط ويشارك به على مدار ثلاثة أيام ٢٢٠ جوادا عربيا بمسابقات الجمال والأدب من 6 دول سوريا والعراق والسعودية والإمارات والمغرب وليبيا.وكان اللواء هشام آمنة قد أطلق إشارة بدء المهرجان، أمس الخميس، وشهد بعضا من فقرات المهرجان الذى تضمن عروضًا ومسابقات لجمال الخيل وأدب الخيل بحضور عدد من الحكام من دول سوريا والأردن للتحكيم فى مسابقة جمال الخيل وحكام مصريين للتحكيم فى مسابقة أدب الخيل.