تجدد أعمال العنف في أيرلندا الشمالية رغم دعوات التهدئة

كررت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، دعوتها إلى الهدوء بعد اشتباكات جديدة بين مثيري الشغب والشرطة في أيرلندا الشمالية، حيث يُخشى أن يقوض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي السلام الهش في المقاطعة.وتشهد منذ أكثر من أسبوع، المقاطعة البريطانية، أعمال عنف لم تشهد مثيلًا لها منذ سنوات، خصوصا في مناطق الموالين الوحدويين ذات الغالبية البروتستانتية، حيث خلقت عواقب الخروج من الاتحاد الأوروبي شعورًا بالخيانة والمرارة.ورغم دعوات لندن ودبلن وواشنطن لوقف أعمال العنف، اشتعلت العاصمة بلفاست مجددًا ليل الخميس الجمعة.