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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

كشف ملابسات مقتل 3 حراس مزرعة في أسيوط

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:16 م
مديرية أمن أسيوط
مديرية أمن أسيوط
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل حراس مزرعة في أسيوط بأعيرة نارية، وتحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أسيوط الجديدة بمديرية أمن أسيوط، من (مالك مرزعة كائنة بدائرة القسم)، بورود اتصال هاتفى له من (مزارع "مستأجر جزء من المزرعة"، مقيم بدائرة مركز أبو تيج)، يفيد مقتل حراس المزرعة الخاصة به وهم (شخصان وزوجة أحدهما)، متأثرين بإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة والعثور بداخل غرفة أحد الحراس على (عدد من الطلقات النارية - 2 خزينة فارغة لبندقية آلية - 3 حقائب خاصين بحمل الذخائر).

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (نجل شقيق مالك المزرعة وأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وسائق).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بدافع السرقة، وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لصلة القرابة بينه ومالك المزرعة وعلمه بمكانها اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة بعض الأغنام، وفى سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع المتهم الثانى على ذلك فقام الأخير بالاتفاق مع المتهم الثالث على نقل بعض الماشية "دون علمه بواقعة السرقة" مقابل مبلغ مالى، ثم توجهوا إلى المزرعة، وحال توجههما لسرقة الأغنام فوجئا بأحد المجنى عليهم قادمًا من الأرض الزراعية بنهاية المزرعة فدلف لغرفة بالطابق الأرضى "مكان إقامة الحراس" لعلمه باحتفاظهم بسلاح آلى بداخلها بقصد الدفاع واستولى عليه وأطلق عدة أعيرة تجاهه فأحدث إصابته وأودى بحياته، ولدى خروج المجنى عليهما الآخرين من غرفتهما لاستطلاع الأمر أطلق تجاههما عدة أعيرة فأودى بحياتهما وترك السلاح وهربوا.

كما توصلت التحريات إلى قيام المزارع "مستأجر جزء من المزرعة" بالاستيلاء على (بندقية آلية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبداخلها 10 طلقات من ذات العيار - فرد رصاص وعدد 2 خزينة بداخلهما عدد من الطلقات)، ثم اتصل بمالك المزرعة وأبلغه بالواقعة فطلب الأخير منه إخفائها لدى مالك مزرعة مجاورة.

نجحت أجهزة الوزارة في ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة والأسلحة الأخرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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