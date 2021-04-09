أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 9-4-2021
الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:03 ص
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يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 9-4-2021.
على المستوى المحلي، استقرت الدواجن الحمراء والبيضاء والبيض الأبيض والأحمر، والكتاكيت البيضاء (شركات) والساسو، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات الحية المزارع المحلية كذلك الكتاكيت البيضاء قطعان.
سعر كيلو اللحم الأحمر من 34 إلى 36 جنيها.
سعر كيلو لحم أمهات من 20 إلى 21 جنيها.
على المستوى المحلي، استقرت الدواجن الحمراء والبيضاء والبيض الأبيض والأحمر، والكتاكيت البيضاء (شركات) والساسو، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات الحية المزارع المحلية كذلك الكتاكيت البيضاء قطعان.
أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 9-4-2021سعر كيلو اللحم الأبيض من 28 إلى 31 جنيها.
سعر كيلو اللحم الأحمر من 34 إلى 36 جنيها.
سعر كيلو لحم أمهات من 20 إلى 21 جنيها.
أسعار الكتاكيت اليوموتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 8 و10 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
أسعار البط اليومواستقرت أسعار البط اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.
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