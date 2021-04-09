أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 9-4-2021

أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 9-4-2021

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار البط اليوم





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أسعار الرومي اليوم وبلغت أسعار الرومى اليوم 60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار السمان اليوم سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢.٢٥ ألى ٢.٥٠ جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢.٧٥ إلى ٣ جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر ١٤ يوم بين ٥.٥٠ إلى ٦ جنيهات.

وبلغت أسعار الرومى اليوم 60 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢.٢٥ ألى ٢.٥٠ جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٢.٧٥ إلى ٣ جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر ١٤ يوم بين ٥.٥٠ إلى ٦ جنيهات.

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 9-4-2021.على المستوى المحلي، استقرت الدواجن الحمراء والبيضاء والبيض الأبيض والأحمر، والكتاكيت البيضاء (شركات) والساسو، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات الحية المزارع المحلية كذلك الكتاكيت البيضاء قطعان.سعر كيلو اللحم الأبيض من 28 إلى 31 جنيها.سعر كيلو اللحم الأحمر من 34 إلى 36 جنيها.سعر كيلو لحم أمهات من 20 إلى 21 جنيها.وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 8 و10 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.واستقرت أسعار البط اليوم عند 50 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.