موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9-4-2021
الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:09 ص
نظرًا لاهتمام الكثير وتحرك عمليات البحث على الإنترنت بموقع جوجل من قبل المسلمين والمسلمات من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، يبحث الكثير عن موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات.
وتعد الصلاة هي أفضل الأعمال فهي ثاني أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين، ويرفع اللَّه بها الدرجات، ويحط الخطايا؛ ووفقًا لحديث ثوبان مولى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: "عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد للَّه سجدةً إلا رفعك اللَّه بها درجة، وحطَّ عنك بها خطيئة ".
لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات.
1 - موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:19 مساءً ).
2 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:25 مساءً ).
3 - موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:21 مساءً ).
4 - موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:33 مساءً ).
5 - موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:18 مساءً ).
6 - موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:21 مساءً ).
7 - موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:16 مساءً ).
8 - موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:21 مساءً ).
9 - موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:11 مساءً ).
10 - موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:06 مساءً ).
11 - موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:08 مساءً ).
12 - موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 6:09 مساءً ).
13 - موعد أذان صلاة المغرب في كفر الشيخ ( 6:22 مساءً ).
14 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:16 مساءً ).
وتعد الصلاة هي أفضل الأعمال فهي ثاني أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين، ويرفع اللَّه بها الدرجات، ويحط الخطايا؛ ووفقًا لحديث ثوبان مولى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: "عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد للَّه سجدةً إلا رفعك اللَّه بها درجة، وحطَّ عنك بها خطيئة ".
لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات.
موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات
1 - موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:19 مساءً ).
2 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:25 مساءً ).
3 - موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:21 مساءً ).
4 - موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:33 مساءً ).
5 - موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:18 مساءً ).
6 - موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:21 مساءً ).
7 - موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:16 مساءً ).
8 - موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:21 مساءً ).
9 - موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:11 مساءً ).
10 - موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:06 مساءً ).
11 - موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:08 مساءً ).
12 - موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 6:09 مساءً ).
13 - موعد أذان صلاة المغرب في كفر الشيخ ( 6:22 مساءً ).
14 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:16 مساءً ).
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15 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:20 مساءً ).
15 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:20 مساءً ).