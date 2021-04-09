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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9-4-2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:09 ص
جريدة الدستور
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نظرًا لاهتمام الكثير وتحرك عمليات البحث على الإنترنت بموقع جوجل من قبل المسلمين والمسلمات من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، يبحث الكثير عن موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات.

وتعد الصلاة هي أفضل الأعمال فهي ثاني أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين، ويرفع اللَّه بها الدرجات، ويحط الخطايا؛ ووفقًا لحديث ثوبان مولى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: "عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد للَّه سجدةً إلا رفعك اللَّه بها درجة، وحطَّ عنك بها خطيئة ".

لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات


1 - موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:19 مساءً ).

2 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:25 مساءً ).

3 - موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:21 مساءً ).

4 - موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:33 مساءً ).

5 - موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:18 مساءً ).

6 - موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:21 مساءً ).

7 - موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:16 مساءً ).

8 - موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:21 مساءً ).

9 - موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:11 مساءً ).

10 - موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:06 مساءً ).

11 - موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:08 مساءً ).

12 - موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 6:09 مساءً ).

13 - موعد أذان صلاة المغرب في كفر الشيخ ( 6:22 مساءً ).

14 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:16 مساءً ).

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15 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:20 مساءً ).

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