موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9-4-2021

موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات





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15 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:20 مساءً ).

15 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:20 مساءً ).

نظرًا لاهتمام الكثير وتحرك عمليات البحث على الإنترنت بموقع جوجل من قبل المسلمين والمسلمات من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، يبحث الكثير عن موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات.وتعد الصلاة هي أفضل الأعمال فهي ثاني أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين، ويرفع اللَّه بها الدرجات، ويحط الخطايا؛ ووفقًا لحديث ثوبان مولى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: "عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد للَّه سجدةً إلا رفعك اللَّه بها درجة، وحطَّ عنك بها خطيئة ".لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات.1 - موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:19 مساءً ).2 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:25 مساءً ).3 - موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:21 مساءً ).4 - موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:33 مساءً ).5 - موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:18 مساءً ).6 - موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:21 مساءً ).7 - موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:16 مساءً ).8 - موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:21 مساءً ).9 - موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:11 مساءً ).10 - موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:06 مساءً ).11 - موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:08 مساءً ).12 - موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 6:09 مساءً ).13 - موعد أذان صلاة المغرب في كفر الشيخ ( 6:22 مساءً ).14 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:16 مساءً ).