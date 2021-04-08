سائحان تشيكيان يعربان عن إنبارهما بموكب المومياوات

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الخميس، بسائحين من التشيك والذين أعربوا عن انبهارهم بموكب المومياوات الملكية وبالمتحف القومي للحضارة المصرية الذي يقدم نبذة للزائر عن الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحاضر.وأعرب السياح عن شغفهم لرؤية المومياوات الملكية بعد وضعها داخل القاعة المخصصة لهم بالمتحف،كما أشاروا إلى زيارتهم لمعرض ملوك الشمس المقام حاليًا بالعاصمة التشيكية براغ وانبهارهم بالقطع الأثرية التي تم عرضها بالمعرض، لافتين إلى أن المعرض ساهم في زيادة شغفهم لزيارة مصر والتعرف على الحضارة المصرية العريقة عن قرب.جاء ذلك أثناء تفقده اليوم لقاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كما التقى بمجموعة من الأطفال تضم ١١ طفلًا من ذوي الهمم، إضافة إلى أولياء أمورهم خلال زيارتهم للمتحف والتي نظمها مجلس الأعمال الأفروآسيوي والاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية.