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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ذروة قياسية لأسهم أوروبا بعد تأكيد مجلس الاحتياطي على خفض الفائدة

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:01 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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بلغت الأسهم الأوروبية ذروة قياسية، اليوم الخميس، في ظل تفاؤل متزايد حيال انتعاش اقتصادي عالمي تغذيه برامج التحفيز بعد أن أكد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أنه لا يتعجل تشديد السياسة النقدية.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، بعد مكاسب خلال الأسبوع عندما محا المؤشر جميع خسائره بسبب الجائحة.

كان محضر وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أظهر أمس الأربعاء استمرار قلق المسؤولين بشأن مخاطر جائحة فيروس كورونا والتزامهم بتدعيم الاقتصاد لحين ترسخ التعافي.

وأظهرت البيانات ارتفاع طلبيات التوريد الصناعي الألمانية للشهر الثاني على التوالي في فبراير، مدفوعة بطلب محلي قوي في مؤشر جديد على أن المصنعين بصدد اجتياز تراجع الإنتاج الذي أفرزته الجائحة في الربع الأول من العام.

وقال مارك هايفيل، مدير الاستثمار بقسم إدارة الثروات في يو.بي.إس، إن الاقتصادات الأوروبية تبلي بلاء حسنا رغم الموجة الثالثة من الجائحة.

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