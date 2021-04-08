بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)

أقيم اليوم، الخميس، مؤتمر صحفي لنجوم مسلسل "لعبة نيوتن" بحضور أبطاله وهم سيد رجب ومني زكي ومحمد ممدوح والمخرج تامر محسن ومحمد السعدي المنتج، وإدارة المؤتمر چاسمين طه وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالجيزة.وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة نيوتن" قد طرحت الإعلان الدعائي والرسمي للمسلسل مؤخرا، والذي كان يحمل في البداية اسم "تقاطع طرق" للنجمة مني زكي، حيث تجسد دور مهندسة زراعية متزوجة من محمد ممدوح، الذي تعمل في مزرعته وتكتشف خيانته ثم تتصاعد الأحداث.مسلسل "لعبة نيوتن"، من بطولة محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 5 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة".