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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:25 م
مسلسل لعبة نيوتين
مسلسل لعبة نيوتين
حسين الجندي - منار إبراهيم
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أقيم اليوم، الخميس، مؤتمر صحفي لنجوم مسلسل "لعبة نيوتن" بحضور أبطاله وهم سيد رجب ومني زكي ومحمد ممدوح والمخرج تامر محسن ومحمد السعدي المنتج، وإدارة المؤتمر چاسمين طه وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالجيزة.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة نيوتن" قد طرحت الإعلان الدعائي والرسمي للمسلسل مؤخرا، والذي كان يحمل في البداية اسم "تقاطع طرق" للنجمة مني زكي، حيث تجسد دور مهندسة زراعية متزوجة من محمد ممدوح، الذي تعمل في مزرعته وتكتشف خيانته ثم تتصاعد الأحداث.

مسلسل "لعبة نيوتن"، من بطولة محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، وحنان يوسف، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 5 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة".
بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)
بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)
بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)
بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)
بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)
بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)
بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)
بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)
بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)
بحضور أبطاله.. انطلاق مؤتمر مسلسل «لعبة نيوتن» (صور)

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