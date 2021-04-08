الكرملين: بوتين وميركل ناقشا الوضع فى شرق أوكرانيا

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ناقشا الوضع في شرق أوكرانيا.ودعت وزارة الخارجية الروسية كييف ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى وقف التصعيد العسكري والتوتر في منطقة " دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا والامتناع عن الأفعال المهددة للاستقرار هناك.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح أمس الأربعاء: "ندعو أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي إلى التوقف عن الحملة الهيسترية للتخويف من الروس والفزع منهم، ووقف التصعيد العسكري وتوتير الوضع في "دونباس" والامتناع عن الأفعال والتصرفات، التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا".