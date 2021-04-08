رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة المواجهات القبلية في غرب دارفور إلى 132 قتيلا

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
منار أحمد
طباعة
أعلن والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة المواجهات القبلية إلى 132 قتيلا.

قال والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، الثلاثاء الماضي، إنه ناقش مشكلة غرب دارفور مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الذي أكد التزامه بحل المشكلة بأسرع فرصة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أطلع على الوضع الأمني بولاية غرب دارفور (غرب السودان)، خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، وذلك لدى لقائه اليوم في الخرطوم مع والي غرب دارفور.

وقال الدومة، إنه تم إرسال قوات لفك الاشتباكات وفرض الأمن، موضحا أن القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع والأمن السوداني، أمس ستسهم في استباب الأمن بمدينة الجنينة (عاصمة غرب دارفور).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

المتهم بقتل الطفلة ريماس: «معرفتش اغتصبها فقتلتها»

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021


الصور

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجًا عن تسجيل الإقرار الضريبي الإلكتروني

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

عرض الفيلم الهندى «Chennai express» بسينما الهناجر

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام