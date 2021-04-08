ارتفاع حصيلة المواجهات القبلية في غرب دارفور إلى 132 قتيلا

أعلن والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة المواجهات القبلية إلى 132 قتيلا.قال والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، الثلاثاء الماضي، إنه ناقش مشكلة غرب دارفور مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الذي أكد التزامه بحل المشكلة بأسرع فرصة.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أطلع على الوضع الأمني بولاية غرب دارفور (غرب السودان)، خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، وذلك لدى لقائه اليوم في الخرطوم مع والي غرب دارفور.وقال الدومة، إنه تم إرسال قوات لفك الاشتباكات وفرض الأمن، موضحا أن القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع والأمن السوداني، أمس ستسهم في استباب الأمن بمدينة الجنينة (عاصمة غرب دارفور).