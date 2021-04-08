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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

والي غرب دارفور: القوات غير قادرة على مواجهة الاشتباكات القبلية

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:55 م
محمد عبد الله الدومة
محمد عبد الله الدومة
منار أحمد
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قال والي غرب دارفور في السودان، محمد عبد الله الدومة، اليوم الخميس، إن القوات الحالية غير قادرة على مواجهة الاشتباكات القبلية، مضيفا أنه طلب قوات للمساندة لكنها لم تصل بعد للولاية، وفق لقناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف عبدالله الدومة، الثلاثاء، إنه ناقش مشكلة غرب دارفور مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الذي أكد التزامه بحل المشكلة بأسرع فرصة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء اطلع على الوضع الأمني بولاية غرب دارفور "غرب السودان"، خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، وذلك لدى لقائه اليوم في الخرطوم مع والي غرب دارفور.

وقال الدومة، إنه تم إرسال قوات لفك الاشتباكات وفرض الأمن، موضحا أن القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع والأمن السوداني، أمس ستسهم في استباب الأمن بمدينة الجنينة (عاصمة غرب دارفور).

وأشار والي غرب دارفور، إلى فرض حالة الطوارئ بالولاية، مؤضحا أن تفعيل تفويض القوات الأمنية باستخدام القوة تجاه المتفلتين وتوفير الإمكانيات لها، سيسهم في استباب الأمن، مضيفا أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على الوضع الغذائي والإنساني للنازحين.

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