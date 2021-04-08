تراجع معدل البطالة فى ماليزيا فبراير الماضى

أعلن مكتب الاحصاء الماليزي، اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 4.8% خلال شهر فبراير الماضي، في انخفاض للشهر الثالث على التوالي.وجاء في بيان مكتب الإحصاء أن الأرقام تظهر "تحسنًا هامشيًا" يتزامن مع "دلالات مشجعة للاقتصاد".وانخفض معدل البطالة في فبراير، مقارنة بشهر يناير، عندما بلغ 4.9%، وذلك رغم أن ماليزيا كانت تخضع لإجراءات إغلاق ثانية في ذلك الوقت، من أجل التغلب على ما كان يعد أعلى إصابات يومية بالفيروس بين الأفراد في آسيا.وقال رئيس مكتب الإحصاء، مهد أوزير محيى الدين، إن إجراءت الإغلاق لم تؤد إلى ارتفاع معدل البطالة، حيث إنه سمح لمزيد من الشركات بالعمل وسط إجراءات تشغيل موحدة وصارمة.