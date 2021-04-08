روحاني: سياسة الضغط الأقصى ضد إيران فشلت

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، إن سياسة الضغط الأقصى على الشعب الإيراني الأمريكية فشلت.وأضاف روحاني، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "تفوق على جميع الجلادين في التاريخ، حيث بدأ حربا ضد الشعب الإيراني لم تستثن أحدا، وهي كالحرب بالأسلحة الكيمياوية والجرثومية والنووية التي لا تفرق بين المناطق السكنية وغير السكنية، وهي عبارة عن عقوبات شاملة وحرب شاملة ضد شعبنا" حسبما أفادت وكالة الأنباء الايرانية "إرنا".وأشار روحاني إلى أن إحدى الدول التي عانت أكثر من كورونا هي الولايات المتحدة نفسها، وأنهم هم أنفسهم يواجهون مشكلة كبيرة، قائلا إن الإدارة الأمريكية المتمردة والمنتهكة للقانون "لم تعط في فترة كورونا أي تسهيلات ولم ترفع أيا من العقوبات وحتى في مجال شراء الدواء واللقاح الذي نحتاجه، لا تقدم تسهيلات، وكنا نواجه كافة المشاكل".روحاني أضاف أنه "حتى اليوم، تدعي الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل صارخ أن ترامب ارتكب خطأ، وتقول صراحة إنه اختار المسار الخطأ وإن الضغط الأقصى قد فشل؛ العالم كله يقر بأن الضغط الأقصى على الشعب الإيراني فشل 100% في تحقيق أهدافه المرجوة".وأضاف: "كان هدفهم خلق فوضى في اقتصاد إيران والمجتمع الإيراني وإسقاط النظام، وفقا لتوهمهم الذي فشلوا فيه 100%"، بحسب تعبيره.