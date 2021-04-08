رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القصير» يبحث في جوبا آفاق التعاون الزراعي بين مصر وجنوب السودان

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:05 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
طباعة
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع جوزفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي، وأونيوتو أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية جنوب السودان، عقب وصوله إلى جوبا ‏الاجتماع بحث استكمال المباحثات الأخيرة التي بدأت في نوفمبر الماضي بالقاهرة.

وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام بالنسبة لجمهورية جنوب السودان في المجال الزراعي بداية من بناء القدرات والتدريب والاستزراع السمكي والإنتاج الحيوانى والأمصال واللقاحات والبحوث الزراعية والتقاوي.

واستمع القصير والوفد المرافق له إلى عرض تقديمي عن قطاع الزراعة فى جنوب السودان وما يساهم به في الانتاج القومي وفرص الاستثمار المتاحة والتحديات التي تواجه هذا القطاع وما يحتاجه من دعم فني وتدريب

وأكد على توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعزيز أطر التعاون في جميع المجالات وخاصة قطاع الزراعة وخلال الاجتماع أعلن عن التنسيق الجاري بين وزارة الزراعة والتعليم العالي لاستقبال عدد من المنح الدراسية لطلبة من جنوب السودان للدراسة بكليات الزراعة لرفع القدرات في هذا المجال فضلا عن إعلان الجانبان عن تشكيل لجنة زراعية مشتركة بين البلدين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه وذلك رغبة من الجانبين في المضي قدما في تعزيز التعاون في المجال الزراعي هذا وقد تم الاتفاق على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مزرعة متكاملة بجمهورية جنوب السودان خلال الزيارة.

‏حضر الاجتماع السفير محمد قدح سفير مصر في جنوب السودان، ‏والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور ماهر المغربي مدير المزارع المصرية في أفريقيا.

موضوعات متعلقة

ملكة جمال مصر تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي


الصور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه ديروط المرشحة

image description

جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة الأمم المتحدة لريادة الأعمال

image description

الدستور فى جولة داخل أقدم ورشة لتغليف المصاحف فى مصر (صور)

image description

«سبيشال وان» في دربالة.. حكاية أصغر مدير فني حاصل على بطولة في مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ميامي بيتش الأمريكية ترفع حظر تجول «احتفالات الربيع»

إغلاق أماكن الترفيه في بانكوك و40 إقليما أسبوعين لاحتواء كورونا

الكويت: تغير لون البحر في الدوحة الغربية سببه قلة الأوكسجين بالماء

بقايا بشرية تكشف عن هجرة قديمة إلى أوروبا

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من يمثل الإثيوبيين؟
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تحتفل بافتتاح قصر العريش.. الليلة

اليوم.. آخر ليلة لمسرحية «قواعد العشق 40» على مسرح السلام

معركة العقول.. «تكنولوجيا الصراعات».. كتاب يرصد أنماط الحروب الإلكترونية

ورش رسم للأطفال و«رقص بمبوطي» في سابع أيام معرض زايد للكتاب