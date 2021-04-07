الدكتور أحمد الشريف عميدًا لكلية العلوم جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد عبده علي الشريف الأستاذ بكلية العلوم بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية العلوم لمدة 3 سنوات، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستويين التعليمي والإداري في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.وتولى الدكتور أحمد الشريف منصب وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ثم وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم قائمًا بأعمال عميد الكلية قبل صدور القرار الجمهوري بتوليه منصب عمادة الكلية.