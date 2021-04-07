نائب وزير خارجية أوكرانيا وسفيرها يزوران الأهرامات

استقبلت، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة، Dmytro Senik نائب وزير خارجية أوكرانيا، وYevhen Mykytenko سفير أوكرانيا بالقاهرة، لمشاهدة الهرم الأكبر، في إطار حرص وزارة السياحة لتعريف جميع زائري مصر من جميع أنحاء العالم على كنوز مصر، بالإضافة لتنشيط حركة السياحة.وكان في استقبالهما أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، حيث زاروا الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة البانوراما، ومنطقة تمثال أبوالهول.وخلال الجولة حرص نائب وزير خارجية أوكرانيا على التقاط الصور التذكارية، معربًا عن إعجابه بهذه المنطقة الأثرية.