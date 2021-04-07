أمريكا تؤكد تضامنها مع الأردن وتأييدها قرارات المملكة للحفاظ على أمنها

أعلن الديوان الملكي الأردني، قبل قليل، أن الملك عبدالله الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.وأكد بايدن التضامن مع الأردن وتأييد إجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.وفي سياق آخر، ألقى العاهل الأردنى في وقت سابق اليوم كلمة للشعب الأردنى أكد خلالها أن الفتنة انتهت.وقال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إن الأمير حمزة التزم السير على نهج الآباء والأجداد، وهو مع عائلته في قصره وتحت رعايتي.وتابع العاهل الأردنى، خلال كلمته: "سيبقى الأردن محصنًا بعزيمة الأردنيين وجيشنا الباسل، مضيفا للثبات على الموقف ثمنا، لكن لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي".