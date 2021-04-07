برلماني: مشروع «مستقبل مصر» يساهم بـ 60% من الدلتا الجديدة

قال النائب عرفة صالح عضو مجلس النواب، إن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية يأتي استمرارا للمشروعات التنموية العملاقة التي تنتهجها القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن المشروع يساهم بـ 60% من الدلتا الجديدة، ما يساهم بدوره في تعظيم الإنتاج الزراعي.وأكد صالح خلال تصريحات له، على أهمية المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة بل وتحقيق فائض كبير للتصدير، حيث يقلل المشروع من الفجوة الموجودة حاليا نتيجة الاستيراد من الخارج، وهو ما يؤكد استراتيجية الدولة المصرية وبراعة الرئيس السيسي في التخطيط للتنمية الاقتصادية بشكل عام والتنمية الزراعية على وجه الخصوص.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمات التي يواجهها العالم حاليا وعلى رأسها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت أهمية تعظيم موارد الدولة وزيادة معدلات الإنتاج خاصة الزراعي والصناعي، حيث أغلقت العديد من الدول بالخارج خاصة أوروبا أبوابها ومنافذها التصديرية بسبب أزمة كورونا، لذلك كان لابد من تفعيل استراتيجية الاكتفاء الذاتي والاعتماد على مواردنا الذاتية وهو ما انتهجته الدولة المصرية في كافة القطاعات.وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح يوم الثلاثاء، مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد، حيث تفقد عملية الحصاد الموسمي للمحاصيل الزراعية المختلفة بالمشروع والتي تتم وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة.