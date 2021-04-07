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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رجائي عطية: سوف أعلن كشف حساب عن عامي الأول في نقابة المحامين

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:33 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه يسن سُنة جديدة في العمل النقابي من خلال تقديم كشف حساب تفصيلي عن العام الذي تبوء فيه منصب نقيب المحامين.

وأشار في بيان له: رغم ظروف فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات إلا أن رصيد النقابة في البنوك تجاوز المليار جنيه، مشددًا على أن القرارات التي أصدرها سعت إلى رفع المظالم عن المحامين.

وكان نقيب المحامين أصدر قرارًا بشأن مد فترة الاشتراك في مشروع العلاج حتى 15 أبريل الجارى، وذلك بعد عدة مطالبات من المحامين والنقباء الفرعيين بمد فترة الاشتراك فى العلاج لتزاحم كبير فى الأيام الأخيرة عام كثيرين عن الوصول للمنافد فضلًا عن ظروف الانتخابات فى بعض الفرعيات والتى لم يتم بعضها فى فبراير الماضى

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