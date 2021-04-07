نائب عام عمَّان يصدر قرارا جديدا بشأن ما يتعلق بالأمير حمزة

أعلن النائب العام في عمان، اليوم الأربعاء، السماح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية التعبير ضمن إطار القانون في ما يتعلق بمسألة الأمير حمزة بن الحسين.وفي سياق آخر، أفادت قناة المملكة الأردنية الرسمية اليوم الأربعاء أن الملك عبد الله الثاني سيوجه كلمة إلى الأردنيين بعد قليل.تأتي تلك الكلمة بعد أيام على توقيف عشرات الأشخاص في البلاد في قضية أمنية. فمساء الأحد، أعلنت الحكومة أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة، ما استدعى توقيف عشرات المسؤولين.