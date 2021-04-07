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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تخبط حول لقاح أسترازينيكا.. وكالة الأدوية الأوروبية توضح

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:06 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
منار أحمد
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نفت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها أثبتت بالفعل وجود علاقة سببية بين لقاح أسترازينكيا وتجلط الدم ومتلازمة تخثر الدم النادرة.

كما أوضحت أنها "لم تتوصل بعد إلى نتيجة حاسمة وأن المراجعة حول تلك المسألة جارية حاليًا"، مضيفة أنها تتوقع إعلان نتائجها اليوم الأربعاء أو الخميس، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.

جاء ذلك، بعد أن أعلن مسؤول استراتيجية اللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري في مقابلة مع صحيفة إل مساجيرو الإيطالية نشرت أمس الثلاثاء، أن هناك علاقة واضحة بين اللقاح المذكور والجلطة، قائلًا: "يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح، ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا".

كما أضاف في ما يتعلّق بالموقف الرسمي للوكالة: "باختصار، في الساعات القليلة المقبلة سنقول إن هناك صلة، ولكن ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك".

يذكر أن عدة بلدان مثل فرنسا وألمانيا وكندا، كانت علقت في الأسابيع الماضية، إعطاء اللقاح لأشخاص دون سن معينة كإجراء احترازي.

في حين، أكدت شركة أسترازينيكا في مارس أن "لا دليل" على تسبب اللقاح في زيادة مخاطر الإصابة بالتجلط، مؤكدة أن "سلامة المرضى" هي "أولويتها الرئيسية".

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