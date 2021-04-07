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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

Godzilla vs. Kong يلتهم إيرادات دور العرض السينمائى بمصر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:05 م
فيلم Godzilla vs.
فيلم Godzilla vs. Kong
محمد قدري
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يواصل فيلم Godzilla vs. Kong نجاحه في مصر وتحقيق إيرادات قياسية للأسبوع الثاني على التوالي لعرضه بالسينيمات.

وجمع الفيلم خلال أسبوعين إيرادت بقيمة 4 ملايين جنيه و307 ألف جنيها ليحتل المركز الأول بين كل الأعمال منذ طرحه.

تدور أحداثه في إطار مختلف تماما عن الأجزاء السابقة للشخصيات التي أحبها الجمهور حول العالم والمصري بوجه خاص، وينتظر الجميع مواجهة ذات طابع خاص بين كونج العظيم وجودزيلا التي لا يمكن إيقافها، كل يرى ويراقب من سيكون ملك كل الوحوش.

Godzilla vs. Kong بطولة إيزا جونزاليز، ميلي بوبي براون، ألكسندر سكارسجارد، ريبيكا هول، كايل تشاندلر، لانس ريديك، تأليف إيريك بيرسون وإخراج آدم وينجارد.


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