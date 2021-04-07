بولندا تمدد إجراءات مكافحة كورونا

ذكر وزير الصحة البولندي، آدم نيدزلسكي، خلال مؤتمر صحفي في وارسو، أن بلاده ستمدد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حتى 18 إبريل الجاري، فيما لا يزال الضغط على نظام الرعاية الصحية مرتفعا.وأضاف أن الوضع في المستشفيات "صعب للغاية"، حيث أن الضغط واضح بشكل خاص في منطقة "سيليسيا" الصناعية الجنوبية.وحتى اليوم الأربعاء، بلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات رقما قياسيا هو حوالي 34 ألفا و700، ويحتاج أكثر من 3300 مريض لأجهزة تنفس صناعي.