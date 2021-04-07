رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وعى وإثارة وكوميديا.. «المتحدة» تهدى التليفزيون المصرى 4 مسلسلات في رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:14 ص
الشركة المتحدة للخدمات
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
محمد قدري
طباعة
أهدت الشركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، التليفزيون المصري عدد من المسلسلات الرمضانية ضمن التعاون المستمر بين الجهتين خلال الفترة الماضية، والذي أثمر عن عدة نجاحات.

وقررت الشركة تقديم باقة مميزة من أعمالها في الموسم الرمضاني المقبل من خلال 4 مسلسلات تحمل في طياتها الوعي الوطني والكوميديا والإثارة والتشويق من خلال أعمال تعرض على القناة الأولى المصرية.

وجاء أول الأعمال المهداة وتم الإعلان عنه مسلسل "وكل ما نفترق" من بطولة الفنانين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف، وينتمي إلى فئة أعمال الإثارة والتشويق، كما تم الاتفاق على عرض العمل الملحمي الضخم "القاهرة كابول" من بطولة النجم طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب، وينتمي إلى فئة الأعمال التي تناقش فكرة الوعي الوطني وفكرة كيف تغلغلت الجماعات الإرهابية في مجتمعاتنا واستقطبت الشباب.

وتقدم الشركة باقة مميزة من الكوميديا من خلال مسلسل "أحسن أب" لـ علي ربيع وأحمد فتحي وعدد مميز من نجوم الكوميديا، وهو 15 حلقة يعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، على أن تستكمل النجمة دنيا سمير غانم النصف الثاني من رمضان من خلال مسلسلها الكوميدي الجديد "عالم موازي" الذي تقدمه من إخراج هشام جمال ومن بطولة دلال عبد العزيز وشيماء سيف وعدد كبير من نجوم الكوميديا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعلق الإفطار والسحور والاعتكاف بالمساجد فى رمضان

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

على غرار متحرش المعادي.. المؤبد لعامل هتك عرض طفل في المنصورة (خاص)

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

الأكثر قراءة

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

فوضى متزايدة في إدارة حملة مكافحة الوباء بالبرازيل

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى