وعى وإثارة وكوميديا.. «المتحدة» تهدى التليفزيون المصرى 4 مسلسلات في رمضان

أهدت الشركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، التليفزيون المصري عدد من المسلسلات الرمضانية ضمن التعاون المستمر بين الجهتين خلال الفترة الماضية، والذي أثمر عن عدة نجاحات.وقررت الشركة تقديم باقة مميزة من أعمالها في الموسم الرمضاني المقبل من خلال 4 مسلسلات تحمل في طياتها الوعي الوطني والكوميديا والإثارة والتشويق من خلال أعمال تعرض على القناة الأولى المصرية.وجاء أول الأعمال المهداة وتم الإعلان عنه مسلسل "وكل ما نفترق" من بطولة الفنانين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف، وينتمي إلى فئة أعمال الإثارة والتشويق، كما تم الاتفاق على عرض العمل الملحمي الضخم "القاهرة كابول" من بطولة النجم طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب، وينتمي إلى فئة الأعمال التي تناقش فكرة الوعي الوطني وفكرة كيف تغلغلت الجماعات الإرهابية في مجتمعاتنا واستقطبت الشباب.وتقدم الشركة باقة مميزة من الكوميديا من خلال مسلسل "أحسن أب" لـ علي ربيع وأحمد فتحي وعدد مميز من نجوم الكوميديا، وهو 15 حلقة يعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، على أن تستكمل النجمة دنيا سمير غانم النصف الثاني من رمضان من خلال مسلسلها الكوميدي الجديد "عالم موازي" الذي تقدمه من إخراج هشام جمال ومن بطولة دلال عبد العزيز وشيماء سيف وعدد كبير من نجوم الكوميديا.