11 نصيحة من «فيسبوك» للمستخدمين خلال شهر رمضان

يستعين الناس بالتكنولوجيا للبقاء على اطلاع دائم والتواصل مع العائلة والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك، ونتيجة لجائحة كوفيد-19، يتواصل المزيد من الأشخاص عبر الإنترنت من خلال هواتفهم المتحركة كبديل أكثر أمانًا لممارسة الأنشطة المتعلقة بشهر رمضان بدءًا من تبادل التهاني وحتى التسوق.وفي ظل تصاعد التوجه نحو التسوق الإلكتروني، وهو الأمر المتوقع من المستهلكين الذين يستعدون لشهر رمضان، نقدم لكم هنا دليلًا سريعًا لمساعدتكم على ضمان جاهزية أعمالكم للشهر الفضيل على مستوى عائلة تطبيقات فيسبوك.- تأكدوا من تحديث معلومات أعمالكم على صفحة فيسبوك وانستجرام الخاصة بكم، وكذلك معلومات الاتصال الخاصة بكم، وساعات العمل وخيارات التوصيل.- أبرزوا أهم الإعلانات التي تودون أن يلاحظها المتسوقين بسهولة. وذلك لضمان سهولة وصول هذه المعلومات عن أعمالكم ضمن مجتمعكم. واعملوا على وضع إعلان ضمن المعلومات الخاصة بأعمالكم على صفحة فيسبوك أو انستجرام، كما يمكنكم تثبيت إعلاناتكم المهمة أعلى صفحة فيسبوك ليشاهدها زوار الصفحة مباشرة.- يفضل زيادة نشاطكم اليومي على صفحاتكم على فيسبوك وانستجرام. يمكنكم إعادة نشر تعليقاتكم وإعلاناتكم بطريقة متنوعة ومختلفة باستخدام المحتوى الخاص بكم مثل نصوص والصور ومقاطع الفيديو أو روابط أو قصص أو حتى بث مباشر.- استخدموا نسخة تطبيق "واتساب للأعمال" للتواصل شخصيًا مع عملائكم والتفاعل معهم من خلال خاصية التراسل الآلي والألبوم التفاعلي لصور المنتجات.- البث المباشر على فيسبوك وانستجرام من أفضل الطرق للتواصل مع مجتمعكم مباشرة والرد على الأسئلة والاستفسارات.- تفاعلوا مع مجتمعكم من خلال الرد على تعليقات زوار صفحاتكم على فيسبوك وانستجرام.- تأكدوا من استخدم الصور الملائمة للسياقات المتعلقة بكوفيد-19. أبرمت فيسبوك اتفاقية تعاون مع شركة "جيتي إميجز" لإطلاق مكتبة صور بعنوان "يلا رمضان" تحتوي على مجموعة مختارة ومتنوعة من الصور المخصصة للاستخدام على الهواتف المتحركة خلال شهر رمضان.- أطلقوا "متجر فيسبوك" الخاصة بكم وفعّلوا التسوق على صفحتكم على انستجرام. إطلاق متجر وتفعيل التسوق على مجموعة تطبيقات فيسبوك يعد طريقة سهلة لإعداد وجهة إفتراضية للتسوق الإلكتروني يمكن تخصيصها بحسب طبيعة أعمالكم. سيمنحكم هذا الخيار القدرة على إلهام عملائكم ومساعدتهم على شراء منتجاتكم التي تناسبهم. من السهل جدًا إعداد متجركم الذي يتميز بسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى إمكانية تحميله سريعًا بالمقارنة مع المواقع الإلكترونية على الهواتف المتحركة، وسيتميز أيضًا باتساع نطاقه العالمي.- تفاعلوا مع مجتمعكم من خلال القصص. احرصوا دائمًا على وضع تعليقات جديدة وتحديثات حول أنشطتكم، واستعينوا بخاصية الاستبيان وملصقات الأسئلة للتعرف على الآراء القيّمة لعملائكم.- استفيدوا من مجموعات فيسبوك للتواصل مع مجتمعكم، بدءًا من أصحاب الأعمال الآخرين وحتى العاملين في القطاع الذي تعملون فيه، حيث ستجدون الدعم وفرصة التعلم من نظرائكم.- استفيدوا من البيانات والرؤى التي توفرها فيسبوك لتعزيز حضور علامتكم التجارية بشكل مؤثر. يمكنكم استخدام هذه البيانات والرؤى التي جمعها فريق "فيسبوك للأعمال" من أجل بناء خطط تسويق استهدافية ناجحة.