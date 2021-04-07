رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

11 نصيحة من «فيسبوك» للمستخدمين خلال شهر رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:31 ص
فيسبوك
فيسبوك
طارق عتمان
طباعة
يستعين الناس بالتكنولوجيا للبقاء على اطلاع دائم والتواصل مع العائلة والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك، ونتيجة لجائحة كوفيد-19، يتواصل المزيد من الأشخاص عبر الإنترنت من خلال هواتفهم المتحركة كبديل أكثر أمانًا لممارسة الأنشطة المتعلقة بشهر رمضان بدءًا من تبادل التهاني وحتى التسوق.

وفي ظل تصاعد التوجه نحو التسوق الإلكتروني، وهو الأمر المتوقع من المستهلكين الذين يستعدون لشهر رمضان، نقدم لكم هنا دليلًا سريعًا لمساعدتكم على ضمان جاهزية أعمالكم للشهر الفضيل على مستوى عائلة تطبيقات فيسبوك.

- تأكدوا من تحديث معلومات أعمالكم على صفحة فيسبوك وانستجرام الخاصة بكم، وكذلك معلومات الاتصال الخاصة بكم، وساعات العمل وخيارات التوصيل.

- أبرزوا أهم الإعلانات التي تودون أن يلاحظها المتسوقين بسهولة. وذلك لضمان سهولة وصول هذه المعلومات عن أعمالكم ضمن مجتمعكم. واعملوا على وضع إعلان ضمن المعلومات الخاصة بأعمالكم على صفحة فيسبوك أو انستجرام، كما يمكنكم تثبيت إعلاناتكم المهمة أعلى صفحة فيسبوك ليشاهدها زوار الصفحة مباشرة.

- يفضل زيادة نشاطكم اليومي على صفحاتكم على فيسبوك وانستجرام. يمكنكم إعادة نشر تعليقاتكم وإعلاناتكم بطريقة متنوعة ومختلفة باستخدام المحتوى الخاص بكم مثل نصوص والصور ومقاطع الفيديو أو روابط أو قصص أو حتى بث مباشر.

- استخدموا نسخة تطبيق "واتساب للأعمال" للتواصل شخصيًا مع عملائكم والتفاعل معهم من خلال خاصية التراسل الآلي والألبوم التفاعلي لصور المنتجات.

- البث المباشر على فيسبوك وانستجرام من أفضل الطرق للتواصل مع مجتمعكم مباشرة والرد على الأسئلة والاستفسارات.

- تفاعلوا مع مجتمعكم من خلال الرد على تعليقات زوار صفحاتكم على فيسبوك وانستجرام.

- تأكدوا من استخدم الصور الملائمة للسياقات المتعلقة بكوفيد-19. أبرمت فيسبوك اتفاقية تعاون مع شركة "جيتي إميجز" لإطلاق مكتبة صور بعنوان "يلا رمضان" تحتوي على مجموعة مختارة ومتنوعة من الصور المخصصة للاستخدام على الهواتف المتحركة خلال شهر رمضان.

- أطلقوا "متجر فيسبوك" الخاصة بكم وفعّلوا التسوق على صفحتكم على انستجرام. إطلاق متجر وتفعيل التسوق على مجموعة تطبيقات فيسبوك يعد طريقة سهلة لإعداد وجهة إفتراضية للتسوق الإلكتروني يمكن تخصيصها بحسب طبيعة أعمالكم. سيمنحكم هذا الخيار القدرة على إلهام عملائكم ومساعدتهم على شراء منتجاتكم التي تناسبهم. من السهل جدًا إعداد متجركم الذي يتميز بسهولة الاستخدام، بالإضافة إلى إمكانية تحميله سريعًا بالمقارنة مع المواقع الإلكترونية على الهواتف المتحركة، وسيتميز أيضًا باتساع نطاقه العالمي.

- تفاعلوا مع مجتمعكم من خلال القصص. احرصوا دائمًا على وضع تعليقات جديدة وتحديثات حول أنشطتكم، واستعينوا بخاصية الاستبيان وملصقات الأسئلة للتعرف على الآراء القيّمة لعملائكم.

- استفيدوا من مجموعات فيسبوك للتواصل مع مجتمعكم، بدءًا من أصحاب الأعمال الآخرين وحتى العاملين في القطاع الذي تعملون فيه، حيث ستجدون الدعم وفرصة التعلم من نظرائكم.

- استفيدوا من البيانات والرؤى التي توفرها فيسبوك لتعزيز حضور علامتكم التجارية بشكل مؤثر. يمكنكم استخدام هذه البيانات والرؤى التي جمعها فريق "فيسبوك للأعمال" من أجل بناء خطط تسويق استهدافية ناجحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صور ربة منزل وابنها دفعهما زوجها أسفل سيارة على «الدائري»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 133 مليونًا و34 ألفًا


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

الأكثر قراءة

رئيس مجمع الإصدارات الذكية: المشروع يضم أكبر مصانع الهولوجرام بالعالم

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

فوضى متزايدة في إدارة حملة مكافحة الوباء بالبرازيل

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

إقبال كبير على حفل «الغوري للتراث» ببيت السحيمي (صور)

صدر حديثا.. «عندما تختفي الألوان» للنرويجية كونستانس وترجمة رندة حكيم

«كأنك لم تكن».. رواية جديدة لتيسير النجار عن دار خطوط وظلال

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى