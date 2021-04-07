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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل تصيد الصفقات.. وتوشيبا يصعد

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:02 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أكبر انخفاض في نحو أسبوعين في الجلسة
السابقة، بينما ربحت أسهم شركات صناعة الإلكترونيات بعد أن تلقت توشيبا عرضا بالتحول إلى شركة خاصة في صفقة بقيمة 20 مليار دولار.

وصعد المؤشر نيكي 0.12 بالمئة إلى 29730.79 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 1967.43 نقطة.

وأمس الثلاثاء، أغلق نيكي منخفضا 1.3 بالمئة وتوبكس متراجعا 1.5 بالمئة، وقال هيديوكي سوزوكي مدير عام أبحاث الاستثمار لدى إس.بي.آي سيكيوريتيز "المستثمرون يشترون الأسهم بعد الانخفاض الحاد أمس (الثلاثاء). هذا تحرك طبيعي.

"الأنباء بشأن توشيبا دفعت أسهم شركات صناعة الإلكترونيات للارتفاع، المستثمرون ربما يفكرون أنه إذا أُلغي إدراج توشيبا، فإنه سيتعين عليهم نقل أموالهم إلى شركات مناظرة".

وقال مصدر مطلع إن توشيبا تدرس عرضا بقيمة 20 مليار دولار من شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز لتحويلها إل شركة خاصة، في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الصناعية اليابانية ضغوطا من مساهمين نشطين لتحسين الحوكمة.

وقفز سهم توشيبا 18.28 بالمئة ليبلغ الحد الأقصى اليومي بعد أن توقف التداول عليه بسبب وفرة من طلبات الشراء.

وتقدم سهم فوجيتسو 2.03 بالمئة وربح سهم هيتاشي 2.17 بالمئة وزاد سهم شارب 1.65 بالمئة.

وارتفع سهم شركة الشحن البحري نيبون يوسن 3.26 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح للسنة المنتهية في مارس إلى 200 مليار ين (1.82 مليار دولار) من 160 مليار ين.

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