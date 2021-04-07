قتلى ومصابين في احتجاجات بميانمار

ذكرت وسائل إعلام أن قوات ميانمار أطلقت النار على محتجين مناهضين للجيش، اليوم الأربعاء، ما أودى بحياة خمسة على الأقل وأدى لإصابة عدد آخر، مع استمرار تحدي النشطاء لحملة قمع دامية وقطع خدمات الإنترنت.وسقط أكثر من 580 قتيلا في الاضطرابات التي تشهدها ميانمار منذ الأول من فبراير عندما أنهى الانقلاب نظاما ديمقراطيا يقوده مدنيون لم يدم إلا لفترة قصيرة، بحسب إحصاء جماعة نشطاء.وأطلق الانقلاب شرارة احتجاجات وإضرابات لا تزال مستمرة في أنحاء البلاد، رغم استخدام الجيش القوة المميتة لإسكات المعارضة.وفتحت قوات الأمن النار اليوم على محتجين في بلدة كالي بشمال غرب البلاد كانوا يطالبون بعودة الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو تشي، وفقا لما ذكره أحد سكان المنطقة.