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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. الحكم في دعوى مطالبة محمد رمضان بـ25 مليون جنيه

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 09:08 م
محمد رمضان
محمد رمضان
عادل عبد العال
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تصدر المحكمة الاقتصادية، غدًا الحكم في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 25 مليون جنيه.

طالب المحامي مجدي حلمي الفنان محمد رمضان بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر نظرا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

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