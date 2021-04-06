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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: لا تغيير فى سياسة بايدن تجاه إيران

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:32 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
مروة عنبر
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صرح المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لا تتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت ساكي: "كنا واضحين في أننا لن نتخذ أي إجراءات، ولا نتوقع أي إجراءات في الوقت الحالي، وسنسمح للمفاوضات بأن تستمر".

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي في العام 2018، وفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على طهران.

يذكر أن العاصمة النمساوية، فيينا، استضافت اليوم الثلاثاء، اجتماعا تحضره القوى الكبرى في العالم من جهة، وإيران من جهة أخرى، لإنقاذ الاتفاق النووي.

وشارك في هذا الاجتماع ممثلو الدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق المبرم عام 2015، وتشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين.

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