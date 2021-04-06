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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الكهرباء» توضح حقيقة خصم الرصيد في العدادات مسبوقة الدفع

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:39 م
العدادات مسبوقة الدفع
العدادات مسبوقة الدفع
محمود مرعي
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أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد أي خصم في رصيد العدادات مسبوقة الدفع.

وأضاف حمزة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن حساب الرصيد المتبقي يختلف وفق شريحة الاستهلاك، ففي حالة أن الاستهلاك كان 100 كيلووات يتم حساب الفاتورة بـ43 جنيها مقسمة في الاستهلاك إلى "50 كيلووات الأولى وتحاسب بـ38 قرشا والـ50 كيلو الأخرى تحاسب بـ42 قرشا".

وفي حالة تخطي الاستهلاك الـ100 كيلووات الأولى يتم حساب الكيلووات الواحد بـ65 قرشا، لتصبح قيمة استهلاك 100 كيلووات 65 جنيها، بفرق حساب 22 جنيها، وهو الأمر الذي يطبق في الشريحة السادسة من 650 إلى 1000، حيث في حالة تخطي الاستهلاك الـ650 كيلووات يتم إضافة 139 جنيها على قيمة الاستهلاك، وفي حالة تخطي الاستهلاك الـ1000 كيلووات يتم إضافة 270 جنيها على قيمة المستهلك، وهو ما يحدث الفرق، ويظن المستهلك أن هناك خصما في الرصيد.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى ما تم تداوله على مواقع السوشيال حول خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.

وذكر بيان صادر عن المجلس، اليوم الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر، وذكرت أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقًا لهيكلة أسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، حيث يضاف الرصيد الجديد الذي يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاده تمامًا حسب استهلاك المشترك، مُشددةً على أنه لا يتم خصم أي مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة طبقًا للاستهلاك فقط.

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