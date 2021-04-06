المفوضية الأوروبية تطلق مشاورات حول هيئة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية

وقالت ستيلا كيرياكيدس، المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء، في بيان للمفوضية: "لقد كشف فيروس كورونا عن ثغرات في استعداداتنا الجماعية واستجابتنا. في هذا السياق تعد هيئة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية HERA التابعة للاتحاد الأوروبي، جزءًا أساسيًا من الحل الذي نحتاجه للأزمة الصحية القادمة للاستعداد بشكل أفضل والاستجابة بسرعة أكبر معًا".



وأضافت: "ستعزز HERA بصيرتنا واستعدادنا واستجابتنا. فمن أجل ضمان مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بأسرع ما يمكن، سنستمع بعناية إلى آراء أصحاب المصلحة، وسنعد اقتراحًا طموحًا من شأنه أن يحول هيئة HERA إلى ركيزة قوية لاتحاد الصحة الأوروبي".



وأُطلقت المشاورات العامة اعتبارًا من 31 مارس لمدة ستة أسابيع حتى 12 مايو 2021، وتتناول موضوعات حول إطار عمل الاتحاد الأوروبي لتطوير وتصنيع ونشر الإجراءات الطبية المضادة، وتقييمات المخاطر والتهديدات الاستباقية، وديناميات السوق وذكاء سلسلة التوريد، وتطوير وتمويل تدابير مضادة جديدة في أوقات الأزمات، فضلا عن تأثير ودور ونطاق وتنسيق هيئة HERA في المستقبل.



وبالتوازي مع هذه المشاورات العامة، ستجري المفوضية أيضًا محادثات مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة، وسيتم تحديد الاختصاص الدقيق لهيئة HERA في مقترح تشريعي في وقت لاحق من العام الجاري، وستنظر المفوضية في التعليقات الواردة قبل وضع اللمسات الأخيرة على المقترح التشريعي.



يشار إلى أن هيئة HERA هي جزء من الاتحاد الصحي الأوروبي وفقا لما أعلنته رئيس المفوضية، فون دير لاين، في خطاب حول حالة الاتحاد في سبتمبر 2020، ومن المنتظر أن توفر هيئة HERA هيكلًا مخصصًا لدعم تطوير وتصنيع ونشر التدابير الطبية المضادة أثناء الأزمات الصحية المختلفة، كما يمكن لـHERA استخدام الاستبصار والمراقبة لتخطيط وتنسيق الإجراءات الطبية المضادة.

أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورات عامة عبر الإنترنت حول هيئة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية (HERA)، التي تهدف إلى تحسين قدرة أوروبا واستعدادها لمواجهة التهديدات الصحية وحالات الطوارئ عبر الحدود، وذلك كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي لوباء كورونا، وسعيا للوصول إلى اتحاد صحي أوروبي قوي.