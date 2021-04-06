الإمام الأكبر يعزى الرئيس الإندونيسى فى ضحايا الإعصار والفيضانات

قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص العزاء والمواساة، إلى جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الإعصار والفيضانات التي تسببت في وقوع عشرات القتلى والمصابين.كما تقدم فضيلته بخالص العزاء لدولة إندونيسيا، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.