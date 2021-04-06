العراق: القبض على أحد إرهابيي داعش في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق عن القبض على أحد إرهابيي تنظيم "داعش" في محافظة نينوى.وذكرت المديرية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء- أنه على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة (14)، وقوة من فوج استخبارات الفرقة، من القبض على أحد العناصر الناشطة لما تسمى "فرقة اليمامة" الإرهابية.وأوضحت أنها ضبطت بحوزته 2 رشاش كلاشينكوف في قرية دومة عزيز ناحية القراج بمخمور محافظة نينوى، مشيرة إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.