التفتيش على إجراءات مواجهة كورونا في 373 منشأة بالشرقية

قال مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، إن المديرية سجلت خلال شهر فبراير الماضي، في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 16 عاملًا جديدًا، كما تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحة لتلك الفئة بلغت مليونين و416 ألفًا و500 جنيه لـ4833 عاملًا منحة المولد النبوي الشريف.وقال «الغمراوي»: إن المديرية قامت باستخراج 1848 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 373 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأسفر عن تحرير 227 محضر سلامة و75 حالة غلق إداري، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1170 منشأة، وأسفر عن تحرير 211 محضرًا، فضلًا عن التفتيش على 324 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير محضران لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم فض إضرابات واعتصامات عمالية منشأتين لـ205 عمال.أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 11 شركة، واعتماد 177 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 311 تفويض ووكالة لشركات بها 434 فرصة عمل.وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 4 تراخيص عمل لأجنبي من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 5 تراخيص لآخرين، وبعد ورود الموافقة الأمنية عليها طبقًا لأحكام القانون.