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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قائمة مسلسلات رمضان 2021 ومواعيد عرض الدراما الرمضانية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:08 م
مسلسلات رمضان 2021
مسلسلات رمضان 2021
محمد قدري
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ترصد «الدستور» خلال هذا التقرير قائمة مسلسلات رمضان 2021 ومواعيد عرض الدراما الرمضانية للموسم الأقوى المقرر انطلاقه خلال الأسبوع القادم بعد أن انتهى عدد كبير من النجوم من تصوير أعمالهم فيما يحاول الباقي الانتهاء من المشاهد المتبقية من المسلسلات.

قائمة مسلسلات رمضان 2021
يبحث متابعو الدراما التليفزيونية عن المسلسلات وقائمة مسلسلات رمضان 2021 بعد الإعلان عن وجود موسم قوي هذا العام ووجود ثنائيات درامية مميزة والقائمة هذا العام تضم ما يقرب من 30 عملا مختلفا بين الأكشن والكوميديا.

قائمة مسلسلات رمضان 2021:
- الاختيار 2 من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي
- نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة
-موسى من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب
- نجيب زاهي زركش من بطولة الفنان يحيى الفخراني
- كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف وآيتن عامر
- ضل راجل من بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور
- النمر بطولة محمد إمام وهنا الزاهد
- عالم موازي بطولة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز
- أحسن اب بطولة علي ربيع وأحمد الشامي
- القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي
- وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل
- لعبة نيوتن بطولة منى زكي ومحمد فراج
- ضد الكسر من بطولة نيللي كرم ومحمد فراج
- حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط
- اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
- ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان
- قصر النيل بطولة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور
- لحم غزال بطولة غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل
- اللعبة 2 بطولة شيكو وهشام ماجد
- خلي بالك من زيزي بطولة أمين خليل ومحمد ممدوح
- الطاووس بطولة جمال سليمان وسهر الصايغ
- ولاد ناس بطولة صبري فواز وأحمد وفيق

مواعيد عرض الدراما الرمضانية
تنطلق مسلسلات الموسم الرمضاني الجددي بداية من الساعة الثانية عشرة من صباح أول أيام شهر رمضان الكريم على القنوات الفضائية المختلف، على مدار اليوم ووضعت القنوات أوقات بعد الغفطار للمسلسلات الجماهيرية المنتتظرة.

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