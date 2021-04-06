«جوجل» تنتصر على «أوراكل» في المعركة أمام المحكمة العليا الأمريكية

منحت المحكمة العليا الأميركية "جوجل" نصرا مدويا في معركتها القضائية ضد شركة "أوراكل" المطورة للبرمجيات، في مسار قضائي يطرح تحديات بمليارات الدولارات بشأن حقوق المؤلف الخاصة بلغة البرمجة "جافا".واعتبرت الهيئة القضائية الأميركية الأعلى في قرارها أن "جوجل" استخدمت بطريقة "مشروعة" رموز التشفير "جافا" في تطوير نظامها التشغيلي "أندرويد".وكتب القاضي ستيفن براير باسم أكثرية أعضاء المحكمة "توصلنا إلى خلاصة أن في هذه الحالة التي أعادت فيها جوجل استعمال واجهة استخدام مع الاكتفاء بأخذ ما يلزم للسماح للمستخدمين بالإفادة من تراكم مواهبهم، تمثل نسخة جوجل من واجهة برمجة التطبيقات (إيه بي آي) صن جافا استخداما مشروعا لهذا المحتوى لناحية الحقوق".