موقع وزارة الصحة لتسجيل وحجز لقاح كورونا بمصر ضد كوفيد-19

يحظى موقع وزارة الصحة لتسجيل وحجز لقاح كورونا بمصر كوفيد-19، باهتمام كبير من جانب المواطنين عبر محركات البحث الشهيرة، وذلك بعد أن قامت وزارة الصحة بفتح الباب مرة أخرى للتسجيل في الحصول على لقاح كوفيد-19، كما أعطت الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية، فالعديد من المواطنين لا يعرفون كيفية الدخول على الموقع الذي اطلقته الوزارة، وذلك تكثر عمليات البحث عنها عبر المنصات الإلكترونية.





" الدستور " ترصد خلال السطور القادمة رابط موقع وزارة الصحة الذي أطلقته للحصول على لقاح كورونا.

موقع وزارة الصحة لتسجيل وحجز لقاح كورونا بمصر

يستطيع المواطن الذي يرغب في التسجيل للحصول على لقاح كورونا كوفيد-19، يمكنه الدخول من خلال الرابط التالي لتحديد موعد التطعيم من " هــــــــــنا " فقد بدأت عمليات التسجيل خلال الأيام الماضية.

كيفية التسجيل في موقع لقاح كورونا كوفيد-19

عند الدخول على الموقع، ينبغي من الضرورة على المواطن المتقدم للتسجيل كتابة كافة المعلومات المتعلقة به حتى يستطيع الحجز، والتي تتضمن التالي: الاسم بالكامل رباعي، كتابة رقم الهاتف الخاص بالمواطن الراغب في التسجيل، الرقم القومي المكون من 14 رقمًا شريطة أن يكون ساري، واسم المحافظة التابع لها العنوان في المنطقة السكانية، تسجيل أقرب وحدة صحية تابع لها والتي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.

طرق الحصول على لقاح كورونا في المحافظات

وعلى الجانب الآخر، أجرت الوزارة استعداداتها للتطعيم حيث خصصت الوزارة 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح ضد كوفيد-19 على مستوى الجمهورية، على أن يتم توزيع اللقاح بها تدريجيا، بينما وفرت الوزارة أيضا للمواطنين طريقة أخرى للحصول على اللقاح وهي التسجيل في الوحدات الصحية التي توجد بالمراكز والقرى والنجوع حيث يقوم العاملين بها بمتابعة المواطنين وتسجيل جميع البيانات المتعلقة بها من الراغبين في الحصول على التطعيم.





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