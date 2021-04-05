إخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه

قررت نيابة مدينة نصر إخلاء سبيل المطرب الشعبي حسن شاكوش على ذمة التحقيقات بكفالة 20 ألف جنيه، وحجز باقي المتهمين على ذمة التحريات.كانت قد أغلقت الأجهزة الأمنية أمس الأحد، "كوفي شوب" مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل، وتبين إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش "كوفي شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفي شوبوبالفحص تبين مخالفته، وعدم حصوله على تراخيص، واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.