إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

أصيب ٤ أفراد شرطة بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة تابعة للشرطة بالطريق الصحراوي الشرقي.كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بإنقلاب سيارة شرطة وإصابة ٤ أفراد شرطة.وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين بانقلاب سيارة تابعة للشرطة ٤٦٤٣ بـ١١ بالطريق الصحراوي الشرقي وصلة أسيوط الجديدة وساحل سليم أمام مزرعة كارومينا مركز ساحل سليم.ونتج عن الحادث إصابة كل من "احمد ش ف" سائق شرطي و"خلف م م" امين شرطة و"سامي ع ع" رقيب شرطة و"حسام س ع" أمين شرطة بإصابات متفرقة.وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم، وبسؤالهم تبين انقلاب السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.