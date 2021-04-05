تجديد حبس المتهمة بقتل شقيقتها منذ 11 عامًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الإثنين، حبس سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ للمرة الثانية؛ لاتهامها بقتل شقيقتها الطفلة خنقًا منذ 11 عامًا بمنطقة المعصرة.وطلبت النيابة تحريات المباحث واستدعاء مفتش الصحة بالمنطقة الذي أصدر تقرير الوفاة.وتلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغًا من "فريدة. م"، 27 سنة، مفاده قيامها بقتل شقيقتها الطفلة وتدعى "أصالة"، وعمرها 8 سنوات إبان ارتكاب الجريمة، وكان ذلك منذ 11 سنة تقريبًا أثناء وجودهما بمفردهما بالشقة، وبررت ذلك بسبب بعدم سماعها الكلام، فخنقتها.وأكملت أنه عقب رجوع والديها أخبرتهما بوفاة شقيقتها وفاة طبيعية، ومر الأمر مرور الكرام، ولم يشتبه مفتش الصحة في الوفاة وقاموا بدفن الطفلة.تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.