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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: انفجار عبوتين ناسفتين في الديوانية وبابل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:38 م
انفجار عبوتين ناسفتين
انفجار عبوتين ناسفتين
وكالات
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الإثنين استهداف رتلين بعبوتين في محافظتي الديوانية وبابل.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، في إحدى عجلات(سيارة) رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، من دون اضرار مادية او بشرية"، مبينةً أن "الرتل استمر بالحركة نحو جهته المقصودة".

وأضافت الخلية: "كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى ظهر اليوم في إحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، من دون أضرار مادية أو بشرية، واستمر الرتل بالحركة".

وتتعرض المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي التي تقع على تخومها قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة، وارتال عسكرية بين الحين والآخر إلى هجمات صاروخية ازدادت وتيرتها بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبومهدي" المهندس بضربة جوية أمريكية مطلع العام الماضي2020.

ويتم اتهام فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران بتنفيذ تلك الهجمات التي غالبا ما تستهدف مصالح الولايات المتحدة وقواعد التحالف الدولي في العراق.

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