كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة للمستفيدين من المعاش
الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:05 م
بعدما تعاقدت وزارة التضامن مع الشركة المصرية للاتصالات في لتوفير خطوط مجانًا لفئة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين على محرك البحث العالمي جوجل عن كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة حتى يتسنى لهم الحصول على هذا الخط والاستفادة به.
حيث يبحث الكثير من المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب معاشات تكافل وكرامة عن كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة، بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we مع وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بمعاشات تكافل وكرامة، لرفع العبء بعض الشئ عن المنتفعين بتلك الفئة.
تقدم "الدستور" تقرير عن كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة، حيث حدد برنامج تكافل وكرامة عدد من الفئات المستحقة، وهي الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب، وهذا طبقا لعدد من الشروط يجب توافرها في المتقدم للبرنامج.
_ الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي we خبر الرابط التالي:- (tk.te.eg) أو هنا (te.egwpsportaltePersonal)
بعدها يتم كتابة الرقم القومي المكون من 14 في الخانة المخصصة لذلك
- كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي من حيث العام والشهر واليوم
_إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح والضغط على خانة ( أنا لست ربوت)
- الضغط على زر متابعة ( فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية
_ ستظهر البيانات التىتم إدخالها وهى الرقم القومى وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها.
_يطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة.
_ويتم تحديد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل.
_وأخيرا يتم الضغط على زر تسجيل لتظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح" ويتم الاستلام وفقا للتاريخ الذي تم إدخاله في التسجيل واسم الفرع المختار.
حيث يبحث الكثير من المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب معاشات تكافل وكرامة عن كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة، بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we مع وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بمعاشات تكافل وكرامة، لرفع العبء بعض الشئ عن المنتفعين بتلك الفئة.
تقدم "الدستور" تقرير عن كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة، حيث حدد برنامج تكافل وكرامة عدد من الفئات المستحقة، وهي الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب، وهذا طبقا لعدد من الشروط يجب توافرها في المتقدم للبرنامج.
كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامةوننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الإثنين 5 أبريل 2021،كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة، من خلال السطور القادمة:-
_ الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي we خبر الرابط التالي:- (tk.te.eg) أو هنا (te.egwpsportaltePersonal)
بعدها يتم كتابة الرقم القومي المكون من 14 في الخانة المخصصة لذلك
- كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي من حيث العام والشهر واليوم
_إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح والضغط على خانة ( أنا لست ربوت)
- الضغط على زر متابعة ( فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية
_ ستظهر البيانات التىتم إدخالها وهى الرقم القومى وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها.
_يطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة.
_ويتم تحديد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل.
_وأخيرا يتم الضغط على زر تسجيل لتظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح" ويتم الاستلام وفقا للتاريخ الذي تم إدخاله في التسجيل واسم الفرع المختار.