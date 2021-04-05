كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة للمستفيدين من المعاش

الخطوط المصرية للاتصالات وي we مزايا عديدة إذ يقوم الخط بتوفير الخدمات بشكل إلكتروني ومن أهمها إمكانية التواصل مع الأصدقاء وغيرهم وأهمها معرفة المواعيد الخاصة بصرف المعاش دون تكلف عناء الذهاب للمصلحة الحكومية، ولكن هناك تحذير أعلنته الشركة بعد التعاقد وطرح الخوط بالفعل للمستحقين أنه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازل له أو حائز الخط.