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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة للمستفيدين من المعاش

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:05 م
جريدة الدستور
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بعدما تعاقدت وزارة التضامن مع الشركة المصرية للاتصالات في لتوفير خطوط مجانًا لفئة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين على محرك البحث العالمي جوجل عن كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة حتى يتسنى لهم الحصول على هذا الخط والاستفادة به.

حيث يبحث الكثير من المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب معاشات تكافل وكرامة عن كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة، بعد أن أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we مع وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بمعاشات تكافل وكرامة، لرفع العبء بعض الشئ عن المنتفعين بتلك الفئة.

تقدم "الدستور" تقرير عن كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة، حيث حدد برنامج تكافل وكرامة عدد من الفئات المستحقة، وهي الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب، وهذا طبقا لعدد من الشروط يجب توافرها في المتقدم للبرنامج.

كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة

وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الإثنين 5 أبريل 2021،كيفية تسجيل خطوط تكافل وكرامة، من خلال السطور القادمة:-

_ الضغط على الرابط المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات بغرض حجز خط تكافل وكرامة وي we خبر الرابط التالي:- (tk.te.eg) أو هنا (te.egwpsportaltePersonal)

بعدها يتم كتابة الرقم القومي المكون من 14 في الخانة المخصصة لذلك

- كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي من حيث العام والشهر واليوم

_إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح والضغط على خانة ( أنا لست ربوت)

- الضغط على زر متابعة ( فى حال كون الرقم صحيح ومسجلًا ضمن مستحقي معاش تكافل وكرامة فستنتقل إلى الصفحة التالية

_ ستظهر البيانات التىتم إدخالها وهى الرقم القومى وتاريخ انتهاء انتهاء سريانها.

_يطلب تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة.

_ويتم تحديد موعد الاستلام فى اليوم التالي للتسجيل.

_وأخيرا يتم الضغط على زر تسجيل لتظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح" ويتم الاستلام وفقا للتاريخ الذي تم إدخاله في التسجيل واسم الفرع المختار.

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الخطوط المصرية للاتصالات وي we مزايا عديدة إذ يقوم الخط بتوفير الخدمات بشكل إلكتروني ومن أهمها إمكانية التواصل مع الأصدقاء وغيرهم وأهمها معرفة المواعيد الخاصة بصرف المعاش دون تكلف عناء الذهاب للمصلحة الحكومية، ولكن هناك تحذير أعلنته الشركة بعد التعاقد وطرح الخوط بالفعل للمستحقين أنه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازل له أو حائز الخط.

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