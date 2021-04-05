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الفوائد الصحية في صيام شهر رمضان 2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:38 م
صيام رمضان
صيام رمضان
شيماء دهب
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أيام ويحل علينا شهر رمضان الكريم، وفوائد الصيام عدة وفي هذه السطور نرصد الفوائد الصحية الخاصة بالصيام في شهر رمضان 2021، وفقًا لموقع health الطبي تأتي الفوائد كما يلي:

الفوائد الصحية في صيام شهر رمضان 2021

الحفاظ على صحة القلب

يساعد الصيام على تعزيز صحة الشرايين والقلب فصيام حوالي 14 ساعة يعمل على راحة المجهود الذي يقوم به القلب في عملية ضخ الدم للمعدة، ويقلل نسبة الدهون بالدم مما يحسن صحة القلب.

تقليل معدل الكوليسترول في الدم

يساعد الصيام في شهر رمضان 2021 في التقليل من معدل الكوليسترول في الدم، حيث يقلل من تراكم الدهون بالدم مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تحسين الحالة المزاجية

يعمل الصيام على تحسين الحالة المزاجية بالنسبة للشخص حيث يساهم في زيادة القدرة على مقاومة الإجهاد، حيث يساهم في تقوية الذاكرة وزيادة القدرة على التعلم مما يجعل الاستجابة بشكل أفضل.

إزالة السموم من الجسم

عندما يبدأ الجسم في استهلاك احتياطات الدهون لتوليد الطاقة فإنه بذلك يحرق ايضًا السموم الضارة داخل الجسم، المتواجدة في رواسب الدهون، مما يمهد الطريق أمام اتباع نظام صحي دائم.

الحد من الشهية المستمرة

يؤدي الامتناع عن تناول الطعام إلى انكماش المعدة، بشكل تدريجي، ما يعني الاحتياج لتناول كميات أقل من الطعام للشعور بالامتلاء مما يساهم ايضًا في إنقاص الوزن.

تناول التمور

يعد التمر من الفاكهة المليئة بالعناصر الغذائية الهامة الذي يحتاجها الجسم، ويعد شهر رمضان فرصة جيدة لتناوله والحصول على الألياف المطلوبة، البوتاسيوم والماغنسيوم.

التخلص من العادات السيئة

يعد شهر رمضان فرصة ثمينة للتخلص من العادات السيئة يأتي أبرزها التدخين، وعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من السكريات، ومع الوقت سيتم التخلص تمامًا من هذه العادة.

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