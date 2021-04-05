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القبلة

موعد أذان الفجر في أول يوم رمضان 2021 وعدد ساعات الصيام

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:25 م
أذان الفجر
أذان الفجر
عبدالله هشام
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يستعد المسلمون في شتى بقاع العالم لاستقبال أول أيام شهر رمضان الكريم 1442-2021 خلال أيام قلائل ما يجعل كثيرين يريدون التعرف على موعد أذان الفجر في أول أيام شهر رمضان 2021 للتعرف على موعد الامساك عن الطعام في غرة رمضان 1442.

موعد أذان الفجر أول أيام شهر رمضان 2021

ومن المقرر أن يحل موعد أول أيام شهر رمصان 2021 فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، وفقا إمساكية شهر رمضان الكريم 1442، التي أشرف على إعدادها الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث.

وتصل عدد ساعات الصيام في شهر رمضان لعام 2021 في أول أيام الصيام إلى أيام لـ14 ساعة و41 دقيقة، حيث يحل موعد آذان الفجر في أول أيام شهر رمضان 2021 في الساعة الرابعة صباحا، فيما يحل موعد آذان المغرب في الساعة 6:21 مساء.

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عدد ساعات الصيام في شهر رمضان2021

وحول عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021 في مصر فتصل في اليوم الأول إلى 14 ساعة و41 دقيقة، وتبدأ مدة الصيام في الزيادة يوميا بمعدل دقيقتين إلى أن تبلغ مدة الصيام  في آخر يوم بشهر رمضان 2021 إلى 15 ساعة و35 دقيقة.

وبحسب التوقعات الفلكية فإن شهر رمضان سيبدأ في 13 أبريل 2021، وينتهي في 12 مايو 2021، وتزيد عدد ساعات الصيام دقيقتين يوميا، على أن يبدأ صيام أول يوم في رمضان عند اذان الفجر الساعة 4 صباحا، وينتهي الصيام عند آذان المغرب في أول يوم رمضان، الساعة 6:21 مساء.

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