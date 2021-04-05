رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«النقض» تؤيد المشدد 3 سنوات لـ 3 استعملوا القوة ضد ضابط بعين شمس

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
محمد عيسي
طباعة
أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لـ3 متهمين باستعراض القوة واستعمالها ضد ضابط شرطة بعين شمس، بينما عاقبت المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات في ذات القضية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية رقم 2720 جنايات عين شمس، حيث استعرضوا بأنفسهم القوة والتلويح بالعنف ضد الأهالي قاطني عزبة مجاهد دائرة قسم عين شمس، بقصد الترويع والتخويف بالحاق أي أذى مادي ومعنوي ولغرض السطوة متى كان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتها للخطر، حال كونهم شخصين فأكثر حازوا من الأول وحتى الثالث سلاحين ناريين وذخائر.

وأصاب المتهمون المجني عليهم وهم اثنين عمدا بالإصابات الموضحة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستعمال سلاح، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن فرد خرطوش، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشن مسدس على النحو المبين بالأوراق، وحازوا وأحرزوا ذخائر نارية مما تستعمل في السلاحين.

و استعمل المتهم الأول القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو ضابط مباحث قسم عين شمس، ليحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه متلبسا بجريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، بأن اطلق من سلاح أحرزه صوبه أعيرة نارية للحيلولة دون ضبطه ولم يبلغ بذلك مقصده.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

«النقض» تقضى ببراءة 105 متهمين بالتورط فى أحداث «شغب عابدين»

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021


الصور

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية