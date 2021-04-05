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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:09 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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قال الدكتور طارق الجمال، رئيس لجامعة أسيوط، إن الجامعة كانت لها فضل كبير في إحداث طفرة عمرانية في المحافظة وأصبحت مصدرًا لجذب الوافدين للتدريس بكلياتها من أعضاء هيئة التدريس من مختلف المحافظات وكذلك من الدارسين من مختلف محافظات الجمهورية والبلاد العربية والإفريقية.

وأضاف الجمال، أنه أصبح وجود الجامعة محركًا قويًا لمجتمعها المحيط وعاملًا مؤثرًا في مشهد بناء صعيد مصر وعمرانه، حيث اتسع الامتداد العمراني للجامعة ليصل إلى منطقة الرحاب وأسيوط الجديدة والتي سوف تشهد السنوات القادمة على حضور الجامعة في تلك المنطقة العمرانية الوليدة وتأثير في تحويلها إلى مجتمع متكامل يشع بالنشاط والحراك، لافتا إلى أن ذلك جاء تأكيدا لحرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها ومنتسبيها في إطار من الأخوة والمودة التي تجمع بين إدارة الجامعة وأفراد المجتمع الجامعي وهو ما يمثل دافعًا دائمًا وقويًا للعمل والبذل والعطاء وهو أحد أسرار النجاح للجامعة خلال الستة عقود الماضية.

جاء ذلك خلال احتفال الجامعة بتوزيع عقود الوحدات السكنية التي طرحها خلال الشهور الماضية في قرعة علنية لنحو 480 منتفع من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، بواقع 140 لأعضاء هيئة التدريس و340 للعاملين.

وتابع رئيس الجامعة، أن توفير وحدات سكنية لإقامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة الرحاب مع توفير أتوبيسات تابعة للجامعة لتسهيل نقلهم من وإلى المنطقة يُعد جزء من خطة متكاملة تتضمن البدء فى إنشاء الجامعة الأهلية بمنطقة أسيوط الجديدة، ونقل كلية التربية والطفولة المبكرة لفرع الجامعة بذات المنطقة ويعقب ذلك نقل وإنشاء لعدد من الكليات الأخرى إلى جانب خطة الجامعة الساعية إلى إنشاء قرية أولمبية متطورة تضم أحدث الملاعب في مختلف الألعاب الرياضية وعلى أعلى مستوى من التقدم والحداثة، لخدمة أبناء الجامعة والمجتمع المحيط، كما نوه إلى شراء 12 عمارة سكنية بمنطقة الرحاب لتخصيصهم كفرع للمدينة الجامعية بمدينة أسيوط الجديدة لخدمة طلاب الجامعة بفرع الجامعة في تلك المنطقة وكذلك طلاب الجامعة الأهلية المقرر أن تبدأ الدراسة بها في مطلع العام الجامعي القادم 2021-2022.

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