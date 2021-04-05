فيتنام تختار رئيس الوزراء السابق رئيسا جديدا للبلاد

أكد الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام اليوم الاثنين، أن نجوين شوان فوك، رئيس وزراء البلاد منذ عام 2016، سوف يتولى منصب رئيس البلاد الشرفي إلى حد كبير.وصوت أعضاء الحزب لصالح اختيار فوك خلال جلسة الجمعية الوطنية التي تستمر 12 يوما والتي سوف تشهد انتخاب الحزب لـ25 مسؤولا قياديا رئيسيا، بما في ذلك الرئيس الجديد ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية.شغل فوك، عضو المكتب السياسي الفيتنامي القوي، منصب رئيس وزراء فيتنام منذ عام 2016، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء منذ عام.2011وخلال توليه منصب رئيس الوزراء، لعب دورا رئيسيا في التصديق على الاتفاقيات التجارية الكبرى مثل "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" و"اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام"، وترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العام الماضي.وفي عام 2018، تولى الأمين العام للحزب نجوين فو ترونج أيضا منصب الرئيس بعد وفاة تران داي كوانج.ويمثل انتخاب فوك علامة الفصل بين الدور المزدوج لترونج والعودة إلى القيادة التقليدية "ذات الأركان الأربعة" للأمة المتمثلة في الأمين العام للحزب الحاكم ورئيس الوزراء والرئيس ورئيس الجمعية الوطنية.وفي 31 مارس، انتخبت فيتنام رئيس الحزب الشيوعي في هانوي، فيونج دينه هيو، رئيسا جديدا للجمعية الوطنية - وهي البرلمان والهيئة التشريعية الرئيسية.ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن رئيس الوزراء المقبل بعد ظهر اليوم الإثنين.ومن المرجح أن يفوز بالمنصب فام مينه تشين، رئيس لجنة التنظيم المركزية ذات النفوذ بالحزب الشيوعي.